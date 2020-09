Madrid endurecerá medidas contra el virus con confinamientos selectivos

FILE PHOTO: People queue to get tested, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Madrid, Spain, September 10, 2020. REUTERS/Juan Medina

MADRID, 16 sep (Reuters) - La Comunidad de Madrid, una de las regiones de España más afectada por la pandemia de COVID-19, introducirá el viernes confinamientos selectivos y otras restricciones al movimiento ante el elevado número de contagios de COVID-19, dijeron el miércoles las autoridades regionales.

Madrid representa alrededor de un tercio de los casos de coronavirus activos en España, con una mayor incidencia en los barrios de alta densidad y bajos ingresos de la capital, y en las ciudades del sur de la región here.

“Estamos tomando medidas, pero no es suficiente (...) nada vale si no somos responsables (...) Actualmente el comportamiento es de una relajación ciudadana que no nos podemos permitir”, dijo a periodistas Antonio Zapatero, responsable de la lucha contra la epidemia el gobierno regional.

“No podemos dar un paso atrás pero es complicado no hacerlo si se mantiene comportamientos irresponsables como la celebración de fiestas, botellones o los continuos incumplimientos de cuarentena o aislamientos de casos COVID”, lamentó.

Aunque no dio detalles de las medidas que se anunciarán el viernes, Zapatero dijo que el departamento de salud regional estaba considerando aislar las áreas con mayor incidencia del virus.

Este matizó que aunque probablemente no se puede hablar de un confinamiento desde el punto de vista técnico, lo que se plantea la consejería de sanidad de la región es “confinar” zonas básicas o zonas de salud con alta incidencia.

Desde que se levantaron las restricciones de movimiento y se iniciaron las pruebas masivas a finales de junio, los contagios de coronavirus han aumentado en España de unos pocos cientos a varios miles de casos al día, superando a otros países también muy afectados en Europa como Reino Unido, Italia o Francia.

El número acumulado de casos en España, de 603.167, es el más alto de Europa Occidental, mientras que el número de muertes ya supera las 30.000.

Las autoridades de Madrid esperan comenzar a utilizar pruebas rápidas de detección del virus a partir de la semana que viene, lo que ayudaría a rastrear los casos de coronavirus más rápidamente y a controlar la epidemia.