Los vecinos de Madrid afectados por las restricciones dudan de su eficacia

19 sep (Reuters) - La semana que viene se iniciará el confinamiento parcial de algunos de los distritos más pobres de Madrid para frenar el fuerte aumento de casos de COVID-19, pero los residentes de uno de los barrios más afectados expresaron el sábado sus dudas sobre la eficacia de las nuevas medidas.

Vallecas, un distrito del sur de la ciudad con una renta media baja y una numerosa población inmigrante, tiene una de las tasas de infección más altas de la capital española, casi seis veces más que la de Chamberí, un distrito más rico del norte de Madrid.

“Son completamente inútiles las medidas. Si tenemos que desplazarnos desde estas zonas que tienen más incidencia a otras zonas de baja incidencia lo vamos a repartir (el virus). El metro va hasta arriba, (...) es imposible no tener contacto con otra gente”, dijo Feli, una funcionaria de 48 años que vive en Vallecas.

“Me parecen unas medidas que sólo sirven para segregar a la población con menos recursos”, añadió.

Con las restricciones anunciadas el viernes por el gobierno autonómico se limitará la entrada y salida de los ciudadanos de seis distritos que albergan a unas 850.000 personas a partir del lunes, si bien se permitirá que sigan yendo a trabajar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que las áreas habían sido elegidas porque en ellas los niveles de contagio superaban los 1.000 por cada 100.000 personas. Se desplegarán unidades de la policía en las zonas designadas para hacer cumplir el confinamiento, dijeron las autoridades madrileñas el sábado.

“(Las medidas) no se van a cumplir. (...) Aquí hay mucha gente que no tiene ni siquiera cartilla de banco. Si te van a poner multa, ¿de dónde lo van a sacar? Si no tienen apenas para comer” dijo Lola, una limpiadora de 56 años.

Mercedes, una maestra de 45, mostró su apoyo a las medidas pero dijo que la pobreza es más peligrosa que la COVID-19.

“Si viven dos familias, tres familias, siete personas en un apartamento muy pequeño, ¿cómo es posible guardar una cuarentena en esas condiciones?”, preguntó.

Se restringirá el acceso a los parques y a los espacios públicos, las reuniones se limitarán a seis personas y los establecimientos comerciales de los barrios afectados tendrán que cerrar a las 10 p.m.

Según los datos publicados el viernes por el Ministerio de Sanidad, 640.040 personas han sido diagnosticadas con la COVID-19 en España, con un aumento de 4.697 casos en las últimas 24 horas. Un total de 30.495 han muerto en el país por causa de la enfermedad, según Sanidad.