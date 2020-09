El ministro de Sanidad español recomienda a los madrileños moverse lo imprescindible

Tres hombres con mascarillas sentados en un banco en el parque de Las Cruces en Madrid, España, el 28 de julio de 2020. REUTERS/Javier Barbancho

MADRID, 22 sep (Reuters) - El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendó a los habitantes de la Comunidad de Madrid, la comunidad más afectada por la segunda ola de la pandemia de coronavirus en España, restringir sus movimientos a lo estrictamente “esencial” a fin de frenar los contagios.

No obstante, consideró que no era necesario que la región solicitase el estado de alarma porque la crisis sanitaria no era tan aguda como durante el punto álgido de la primera ola del brote en marzo, cuando el conjunto del país tuvo que ser confinado.

“Recomendaría a los madrileños que restringieran al máximo su movilidad, respetaran escrupulosamente las medidas dictadas por la comunidad autónoma y restringieran su movilidad a aquello que es esencial y con el grupo de convivientes”, dijo a Illa durante una entrevista con la emisora de radio Cadena Ser.

Los comentarios de Illa se producen un día después de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, se reuniese con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para escenificar que ambas administraciones trabajarán juntas contra la pandemia de COVID-19 en un momento en que España muestra una de las mayores incidencias del virus en Europa.

El día en que entró en vigor el confinamiento parcial de 37 zonas de salud de la región que afecta a unas 850.000 personas, muchas de ellas residentes en los barrios de rentas más bajas del sur de la capital, la presidenta madrileña pidió la ayuda del Ejército para labores de desinfección y otras tareas sanitarias.

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 671.468, el más alto de Europa Occidental, con un aumento diario de 2.957, de los que 794 correspondieron a Madrid.