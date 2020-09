Madrid pide urgentemente médicos, policías y militares para combatir el virus

MADRID, 23 sep (Reuters) - Las autoridades de la Comunidad de Madrid pidieron el miércoles ayuda urgente del Ejército español, así como refuerzos policiales y la incorporación de varios centenares de médicos extranjeros para luchar contra el fuerte rebrote del coronavirus en la región, mientras estudian ampliar las medidas de confinamiento parcial a más áreas.

An elderly couple wearing protective face masks is reflected in a glass as they walk in the Usera neighbourhood during a partial lockdown between and within areas in six districts, amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Madrid, Spain September 23, 2020. REUTERS/Sergio Perez