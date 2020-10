Identifican cepa de COVID que comenzó en España y se extendió por toda Europa

FRÁNCFORT, 29 oct (Reuters) - Una cepa de coronavirus que surgió en España en junio se extendió por toda Europa y ahora constituye un gran número de las infecciones en varios países, dijeron investigadores, subrayando el papel que juegan los desplazamientos en la pandemia y la necesidad de rastrear las mutaciones.

FILE PHOTO: A man wearing a protective face mask walks past an illustration of a virus outside a regional science centre, as the city and surrounding areas face local restrictions in an effort to avoid a local lockdown being forced upon the region, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Oldham, Britain August 3, 2020. REUTERS/Phil Noble