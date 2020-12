El jefe de los CDC advierte de "tiempos difíciles" en EEUU durante el invierno por la pandemia

NUEVA YORK, 3 dic (Reuters) - El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advirtió el miércoles que la pandemia de COVID-19, responsable de un descontento sin precedentes en todo el país, planteará la crisis sanitaria más grave que ha vivido EEUU en los próximos meses, antes de que las vacunas estén disponibles de forma generalizada.

Imagen de archivo de un trabajador de DHL llenando de hielo seco un container usado para el transporte de vacunas, material médico y farmacéutico en Chicago, Illinois, EEUU. 18 noviembre 2020. DHL/entrega vía Reuters. NO REVENTAS NI ARCHIVO. ESTA IMAGEN FUE ENTREGADA POR UNA TERCERA PARTE.

El doctor Robert Redfield instó a los estadounidenses a redoblar su diligencia en cuanto al uso de mascarillas, el distanciamiento social y la higiene de manos para frenar la propagación de un virus que se está cobrando actualmente 2.000 vidas estadounidenses al día.

Redfield dijo que la última ola de contagios ya ha demostrado ser mucho más devastadora que las olas anteriores por su amplio alcance geográfico y su trayectoria más pronunciada de el aumento de las tasas de infección, hospitalizaciones y muertes.

Además de la pérdida total de vidas, el país se enfrenta a la perspectiva de un sistema de atención médica que se encuentra al borde del colapso, añadió Redfield.

“La realidad es que diciembre, enero y febrero van a ser tiempos difíciles”, dijo Redfield en una presentación en vivo auspiciada por la Fundación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. “Creo que van a ser los momentos más difíciles en la historia de la salud pública de esta nación.”

Más de 270.000 estadounidenses han muerto desde que empezó la pandemia hasta la fecha. El Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, uno de los referentes en su campo, ha proyectado que el número de muertos podría llegar a casi 450.000 para el 1 de marzo si no hay un mayor esfuerzo en mantener el distanciamiento social y en el uso de mascarillas.

“Potencialmente estamos pronosticando de 150.000 a 200.000 personas (muertas) más antes de llegar a febrero”, dijo Redfield.

Esta terrible advertencia del director de los CDC se produjo el miércoles, momento en que expertos en salud de EEUU daban la bienvenida a la aprobación de emergencia del Reino Unido de la vacuna la COVID-19 de Pfizer Inc COVID-19, una señal de que los reguladores de EEUU pronto podrían seguir su ejemplo.

VACUNAS EN EL HORIZONTE

“Esto debería ser muy tranquilizador. Una autoridad reguladora independiente de otro país ha encontrado que esta vacuna es segura y efectiva para su uso”, dijo el secretario de Salud de EEUU Alex Azar a la cadena Fox Business Network el miércoles.

Las hospitalizaciones por COVID-19 en EEUU alcanzaron un récord por cuarto día consecutivo el pasado martes, acercándose a las 100.000, según un recuento de Reuters.

Aunque China y Rusia también han avanzado en sus estrategias de inoculación de sus propias vacunas, los estándares médicos de Reino Unido se alinean más estrechamente con los de los Estados Unidos.

“Tiene una gran importancia por ser el primer país occidental en aprobar la vacuna para su lanzamiento y empezar a administrarla al público”, dijo Kirsten Hokeness, experta en inmunología y virología y catedrática de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Bryant en Smithfield, Rhode Island.

No obstante, mientras que algunos altos cargos de salud de EEUU describieron un calendario que asumía que la autorización de la FDA llegaría a los pocos días de la reunión del 10 de diciembre, otros han dicho que podría tardar semanas.

“Seguramente queremos una vacuna disponible tan pronto como se considere segura. Queremos asegurarnos de que podemos proporcionar información precisa al público”, dijo la Dra. Lisa Costello, profesora de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia Occidental, que está ayudando a asesorar al gobierno estatal de Virginia Occidental sobre la distribución de la vacuna.

Las farmacéuticas Pfizer, Moderna y AstraZeneca Plc ya han comenzado a fabricar sus vacunas y dicen que la distribución podría comenzar casi inmediatamente después de la aprobación. Sin embargo, AstraZeneca podría tener que llevar a cabo un ensayo adicional para obtener la aprobación de los EEUU después de que un error en las dosis produjera mejores resultados en datos recientemente publicados que en su régimen de dosis previsto.

Más allá de los obstáculos regulatorios, las vacunas se enfrentan a la oposición de un número significativo de estadounidenses que rechazan la ciencia médica y temen que las vacunas sean perjudiciales.