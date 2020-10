Países europeos se enfrentan a la escasez de remdesivir, el medicamento contra COVID-19

ÁMSTERDAM/VARSOVIA/BRUSELAS, 6 oct (Reuters) - Los países europeos se enfrentan a una escasez de remdesivir, el fármaco utilizado contra el COVID-19 de Gilead, debido a que los limitados suministros del mismo se están agotando, dijeron autoridades, en un contexto de aumento de contagios en el Viejo Continente y de la compra de gran parte de la producción por parte de Estados Unidos.

FILE PHOTO: A lab technicians shows the coronavirus disease (COVID-19) treatment drug "Remdesivir" at Eva Pharma Facility in Cairo, Egypt June 25, 2020. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh