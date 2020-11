Donde la distancia social es algo natural: Finlandia mantiene a raya el coronavirus

HELSINKI, 16 nov (Reuters) - Mientras muchos países luchan con una segunda ola del coronavirus, Finlandia ha logrado frenar el alza de nuevas infecciones y las ha llevado hasta el nivel más bajo de Europa, ayudado por el hecho de que el distanciamiento social es algo natural para sus ciudadanos.

Vista del mercado de domingo Hakaniemi, en medio de la pandemia de COVID-19, en Helsinki, Finlandia. 1 de noviembre, 2020. Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. NO DISPONIBLE PARA VENTAS A TERCEROS. NO DISPONIBLE EN FINLANDIA.