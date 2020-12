Ian McKellen, actor de Gandalf, eufórico tras recibir vacuna de COVID-19

LONDRES, 17 dic (Reuters) - El actor británico Ian McKellen, quien interpretó al mago Gandalf en las películas de “El Señor de los Anillos”, dijo que estaba eufórico después de recibir su primera dosis de la vacuna para el COVID-19 de Pfizer e instó a dársela a las personas a quienes se la han ofrecido.

Actor Ian McKellen recibe su vacuna COVID-19 en el Hospital Universidad Queen Mary en Londres, Gran Bretaña, 16 de diciembre del 2020. Jeff Moore/Handout via REUTERS. ATENCIÓN EDITORES- ESTA IMAGEN FUE ENTREGADA POR UN TERCERO. NO REVENTAS. NO ARCHIVOS. CRÉDITO OBLIGATORIO.