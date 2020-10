Italia, lista para financiar empresas afectadas por COVID mientras crecen las protestas

ROMA, 26 oct (Reuters) - Italia presentará un paquete de medidas el martes para apoyar a las empresas afectadas por las nuevas restricciones para frenar la segunda ola de COVID-19, dijeron las autoridades, en un momento de crecientes protestas en todo el país por las últimas medidas.

A woman wearing a protective face mask rides a bicycle past a restaurant as the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Rome, Italy, October 25, 2020. REUTERS/Yara Nardi