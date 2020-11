REACCIONES-Moderna dice que su vacuna es eficaz en un 95% para prevenir el COVID-19

16 nov (Reuters) - Moderna Inc dijo el lunes que su vacuna experimental era eficaz en un 94,5% en la prevención del COVID-19, basándose en datos provisionales de una prueba clínica de fase avanzada, convirtiéndose en la segunda compañía de Estados Unidos que, en una semana, informa de resultados que superan con creces las expectativas.

El logo de Moderna se refleja en una gota en una aguja de jeringa en esta ilustración tomada el 9 de noviembre de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

A continuación, las reacciones a la noticia.

WALID GELLAD, PROFESOR DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE PITTSBURGH, PENSILVANIA

“Ahora sabemos que la vacuna parece ser altamente eficaz. También parece que realmente necesitamos la vacuna ahora mismo, porque no tenemos una estrategia nacional coherente. Y los próximos dos meses se ven sombríos. Así que tiene que haber cierta disposición a la incertidumbre y la flexibilidad en tiempos de crisis (...) La FDA puede programar con seguridad este comité pronto”.

“Si se observa el estado de la pandemia en este momento, y el aumento exponencial y la tensión en el sistema de salud, y la suposición de que eso va a empeorar, el aumento de los casos en los asilos de ancianos, las vacaciones de Acción de Gracias, y más tarde las vacaciones de Navidad y otras fiestas, todo eso es un ambiente que sólo va a agregar combustible al fuego (...) con la velocidad con que las cosas se mueven y las fiestas, en realidad dos o tres semanas, creo que hace una gran diferencia en este momento”.

ANTHONY FAUCI, EXPERTO EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE ESTADOS UNIDOS

“La vacuna es realmente la luz al final del túnel”.

Fauci instó a los estadounidenses a no bajar la guardia por la noticia, sino a seguir lavándose las manos, evitando las multitudes y estar atentos al distanciamiento social.

ZOLTAN KIS, INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CENTRO DE FABRICACIÓN DE VACUNAS DEL FUTURO DEL IMPERIAL COLLEGE DE LONDRES

“Si las vacunas de ARNm contra el COVID-19 obtienen la aprobación regulatoria, esto será una enorme validación de la tecnología de la plataforma de producción de vacunas de ARN”.

“Usando esta tecnología, las candidatas a vacunas pueden ser producidas sustancialmente más rápido en el futuro para combatir virtualmente cualquier enfermedad infecciosa, produciendo vacunas tanto contra los patógenos existentes como contra los futuros patógenos actualmente desconocidos.

“Se pueden producir vacunas candidatas contra prácticamente cualquier enfermedad, porque se trata de una tecnología de plataforma, lo que significa que el proceso de producción, los procesos de purificación y los procesos de formulación pueden seguir siendo los mismos, independientemente de la vacuna o la vacuna candidata que se produzca”.

“Esta es una enorme ventaja en términos de la velocidad con la que los candidatos a vacuna pueden desarrollarse y producirse en el futuro”.

“En el caso de las tecnologías convencionales de producción de vacunas, cada vacuna requiere el desarrollo de un nuevo proceso de producción, mientras que en el caso de la tecnología de plataforma de producción de vacunas de ARN un proceso puede producir vacunas y posibles vacunas contra prácticamente cualquier enfermedad”.

PENNY WARD, PROFESORA VISITANTE DE MEDICINA FARMACÉUTICA EN EL KING’S COLLEGE DE LONDRES

“Dada la similitud general del objetivo de la vacuna y las respuestas inmunológicas observadas en todas las vacunas, estos datos sugieren en general que la vacunación protegerá contra enfermedades graves y, por lo tanto, debería proteger a las personas de la necesidad de hospitalización o de la muerte a causa de COVID.

“Todavía necesitamos saber si existe protección contra la infección, ya que ésta se traduce en protección de rebaño, mientras que la protección contra la enfermedad tiene un valor para un individuo, no impedirá la circulación del virus y el riesgo de enfermedad en las personas no vacunadas, o en las personas que no respondan adecuadamente a la vacunación”.

RICHARD HATCHETT, DIRECTOR GENERAL DE LA COALICIÓN DE INNOVACIONES EN LA PREPARACIÓN PARA EPIDEMIAS (CEPI)

“Los resultados de Moderna son tan buenos como podíamos esperar y realmente muy alentadores”.

“Moderna también ha publicado información que sugiere que la vacuna puede proteger contra enfermedades más graves (aunque no abordan la significación estadística de este hallazgo), y los efectos secundarios reportados parecen ser manejables”.

“El hecho de que la vacuna muestre estabilidad cuando se almacena en un refrigerador normal hasta 30 días es también una noticia estupenda y permitirá que la vacuna se distribuya ampliamente”.

ANDREW HILL, INVESTIGADOR VISITANTE SENIOR DEL DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LIVERPOOL

“Esta vacuna sería mucho más fácil de transportar y administrar que la de Pfizer. También la evidencia preliminar sugiere que puede prevenir la enfermedad severa de COVID-19. Sin embargo, la vacuna Moderna es más cara y hay menos dosis disponibles para el próximo año”.

“Ninguna compañía de vacunas tiene suficientes suministros disponibles para proteger a todos los que lo necesitan. Necesitaremos todas las vacunas disponibles con más de un 90% de eficacia para cubrir la demanda mundial”.

TRUDIE LANG, DIRECTOR DE LA RED DE SALUD GLOBAL DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE NUFFIELD, UNIVERSIDAD DE OXFORD

“Es una muy buena noticia ver otra vacuna con resultados de eficacia similares a los reportados la semana pasada por Pfizer. Este es también un análisis provisional, lo que significa que hubo suficientes casos en los voluntarios vacunados para dar una significación estadística y permitir que el equipo levante el velo para determinar quién tenía la vacuna activa y quién tenía el placebo”.

“Aquí encontraron que de 95 casos de COVID, 90 habían recibido el placebo y cinco la vacuna activa. Estos primeros resultados sugieren que hubo una representación de diferentes grupos de edad y diversas comunidades en el grupo protegido. Esto es realmente alentador y demuestra además que una vacuna para el COVID es una probabilidad real y que tener más de un proveedor debería de ayudar a asegurar una disponibilidad mundial mejor y más equitativa”.

“Esta vacuna también es una vacuna de ARNm, por lo que muchas de las mismas preguntas permanecen como hemos estado discutiendo con la vacuna de Pfizer y serán examinadas cuidadosamente por los reguladores”.

STEPHEN EVANS, PROFESOR DE FARMACOEPIDEMIOLOGÍA, ESCUELA DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL DE LONDRES

“Este anuncio de Moderna es un estímulo más para que se compruebe que las vacunas no sólo tienen una eficacia aceptable, sino una eficacia mucho mayor de la que habíamos previsto. Este comunicado de prensa es más específico que el de otros, ya que confirma las cifras de cada grupo, lo que se pudo adivinar, pero hacer que se confirme es útil”.

“El rango de efectos adversos menores reportados no son sorprendentes y son típicos de casi cualquier vacuna. Estas reacciones tienden a ser locales en el lugar de la inyección y rara vez son duraderas o graves”.

“Aunque informaron de que la eficacia era superior al 94%, existe una incertidumbre estadística al respecto; pero en base a estos datos, la eficacia probable será mejor del 85%, lo que sería más de lo que la mayoría de los científicos habrían esperado”.

“Este es el primer estudio que informa sobre los casos graves y, aunque sigue habiendo incertidumbre, el hallazgo de que no hay casos graves con la vacuna y 11 casos con el placebo es una prueba muy contundente de que la vacuna previene tanto la enfermedad grave como la leve. Es probable que sólo se obtengan pruebas convincentes con respecto a las muertes cuando la vacuna esté en uso”.

“En los ensayos se incluyó una amplia gama de personas con enfermedades y de grupos minoritarios, así como un número considerable de pacientes de edad avanzada. Necesitaremos muchos más datos y un informe o publicación completos para ver si el beneficio es consistente en todos los grupos, especialmente los ancianos, pero esto es definitivamente un avance alentador”.

REACCIÓN POLÍTICA:

DONALD TRUMP, PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, EN TWITTER: “Se acaba de anunciar otra vacuna. Esta vez de Moderna, con un 95% de efectividad. Para esos grandes ‘historiadores’, por favor recuerden que estos grandes descubrimientos, que acabarán con la Peste China, ¡todos ocurrieron bajo mi mandato!”

JOE BIDEN, PRESIDENTE ELECTO DE ESTADOS UNIDOS, EN TWITTER:

“La noticia de hoy de una segunda vacuna es una razón más para sentir esperanza”.

“Lo que fue cierto con la primera vacuna sigue siendo cierto con la segunda: todavía estamos a meses de distancia. Hasta entonces, los estadounidenses deben seguir practicando el distanciamiento social y el uso de mascarillas para tener el virus bajo control”.