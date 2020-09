La OMS dice que la seguridad de la vacuna es la máxima prioridad

ZÚRICH/GINEBRA, 9 sep (Reuters) - La seguridad de una posible vacuna contra la COVID-19 es “lo primero y más importante”, dijo el miércoles el jefe científico de la Organización Mundial de la Salud, después que el ensayo de la principal candidata de AstraZeneca se detuviera debido a las preocupaciones sobre los efectos secundarios.

FILE PHOTO: A woman holds a small bottle labeled with a "Vaccine COVID-19" sticker and a medical syringe in this illustration taken April 10, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo