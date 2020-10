Perú negocia con laboratorios para asegurar vacunas COVID-19 antes de elecciones de abril

LIMA, 23 oct (Reuters) - Perú busca en sus negociaciones con distintos laboratorios globales asegurar al menos un lote importante de las futuras vacunas COVID-19 antes de las elecciones generales de abril del próximo año, dijo el viernes un funcionario de la cancillería.

FILE PHOTO: A woman holds a small bottle labeled with a "Vaccine COVID-19" sticker and a medical syringe in this illustration taken April 10, 2020. REUTERS/Dado Ruvic