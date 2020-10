La tasa de paro de Reino Unido alcanza el 4,5% mientras se acerca el final del plan de ayuda

LONDRES, 13 oct (Reuters) - La tasa de desempleo de Reino Unido aumentó más de lo esperado hasta el 4,5% en los tres meses a agosto, la más alta en más de tres años, incluso antes de que finalizara el amplio plan de protección laboral del Gobierno para amortiguar el impacto económico del coronavirus.

FILE PHOTO: A signage of Jobcentre Plus is pictured, following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Chester, Britain August 11, 2020. REUTERS/Jason Cairnduff