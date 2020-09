Gran Bretaña está en un punto de inflexión del COVID-19, ministro de Salud

El Secretario de Salud británico, Matt Hancock, aparece en el programa de la BBC TV "The Andrew Marr Show" en Londres, Gran Bretaña. 20 de septiembre de 2020. Foto tomada detrás de un vidrio. Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. NO DISPONIBLE PARA REVENTAS NI ARCHIVOS, NI PARA USOS DESPUÉS DE 21 DÍAS.