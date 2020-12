Valneva iniciará ensayos clínicos de candidata vacuna para COVID-19 en Reino Unido

LONDRES, 16 dic (Reuters) - La compañía farmacéutica francesa Valneva comenzará los primeros ensayos clínicos de su candidata a vacuna para el COVID-19 en cuatro lugares en Inglaterra, afirmando que tendría un rol importante para complementar a las vacunas de vanguardia.

FILE PHOTO: A woman holds a small bottle labeled with a "Coronavirus COVID-19 Vaccine" sticker and a medical syringe in this illustration taken October 30, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo