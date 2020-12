Estudio aviva debate sobre la eficacia de remdesivir para COVID-19

LONDRES, 14 dic (Reuters) - Un estudio realizado con un solo paciente, llevado a cabo por científicos británicos, encontró que el remdesivir podría ser altamente efectivo contra el COVID-19, lo que plantea interrogantes sobre estudios previos que concluyeron que el antiviral de Gilead no tenía ningún impacto en las tasas de mortalidad de la enfermedad.

FILE PHOTO: An ampule of remdesivir is pictured during a news conference at the University Hospital Eppendorf (UKE) in Hamburg, Germany, April 8, 2020, as the spread of coronavirus disease (COVID-19) continues. Ulrich Perrey/Pool via REUTERS