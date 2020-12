La ira va en aumento en Dover, donde camioneros varados exigen salir de Reino Unido

Slideshow ( 3 images )

DOVER, Inglaterra, 23 dic (Reuters) - Unos camioneros cada vez más enfadados se enfrentaron brevemente con la policía en las calles de Dover el miércoles después de que el bloqueo parcial dictado por Francia para frenar la propagación de una nueva variante de coronavirus altamente infecciosa dejase a miles de personas varadas en vísperas de la Navidad.

París y Londres acordaron a última hora del martes que los conductores con un resultado negativo en la prueba de COVID-19 podrían subir los transbordadores hacia Calais después de que gran parte del mundo se aislase de Reino Unido para contener el avance de la mutación del virus.

Un ministro británico dijo que los militares comenzarían a hacer las pruebas de coronavirus a los conductores, pero advirtió que llevaría tiempo eliminar el atasco que bloquea la ruta comercial de alimentos más importante de Reino Unido cuando apenas faltan unos días para que el país abandone la órbita de la Unión Europea.

Imágenes de televisión mostraban a conductores tocando las bocinas de sus camiones y haciendo ráfagas con las luces por la noche, mientras que en las primeras horas de la mañana muchos se reunieron en las carreteras alrededor del puerto para descargar su frustración e interrogar a los funcionarios y a la policía.

Se produjeron breves escaramuzas con un pequeño número de policías.

Muchos camioneros se encontraban en el país para entregar mercancías a las empresas que están almacenando productos antes de que Reino Unido finalmente abandone la UE el 31 de diciembre, una medida que previsiblemente causará más trastornos en enero cuando entre en vigor una frontera aduanera completa.

El enfado de los transportistas, en su mayoría europeos y muchos de ellos varados dentro de sus camiones sin acceso a comida caliente o instalaciones sanitarias, ha ido en aumento al comprobar que probablemente no lleguen a casa a tiempo para pasar la Navidad con sus familias.

“No dan comida, no dan bebida, no dan higiene, no ofrecen nada”, dijo un camionero español que lleva varios días tirado en el puerto de Dover. “La situación es básicamente inhumana, lo que pedimos es una solución, que nos informen, que nos ayuden”.

“Creo que el Brexit va a traer muchos problemas. Esto que está pasando ahora no creo que sea por el coronavirus, es por el Brexit o por intereses políticos porque no es normal que nos dejen aquí tres días, tres días”.