Putin elogia decisión de AstraZeneca de probar combinación de vacuna con Sputnik V

MOSCÚ, 21 dic (Reuters) - El presidente Vladimir Putin elogió el lunes la decisión de la farmacéutica británica AstraZeneca de probar una combinación de su vacuna experimental contra el COVID-19 con la fórmula rusa Sputnik V, en medio de declaraciones de Moscú sobre el inminente comienzo de ensayos clínicos de la mezcla.

FILE PHOTO: A nurse prepares Russia's "Sputnik-V" vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) for inoculation in a post-registration trials stage at a clinic in Moscow, Russia September 17, 2020. REUTERS/Tatyana Makeyeva