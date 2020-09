Vacuna rusa contra el COVID-19 produjo respuesta de anticuerpos: The Lancet

MOSCÚ, 4 sep (Reuters) - La vacuna rusa “Sputnik-V” para el COVID-19 produjo una respuesta de anticuerpos en todos los participantes de las primeras etapas de los ensayos clínicos, según los resultados publicados el viernes por la revista médica The Lancet, que fueron aclamados por Moscú como respuesta certera a sus detractores.

FILE PHOTO: A handout photo shows an employee demonstrating vials with "Gam-COVID-Vac" vaccine against the coronavirus disease (COVID-19), developed by the Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology and the Russian Direct Investment Fund (RDIF), during its production at Binnopharm pharmaceutical company in Zelenograd near Moscow, Russia August 7, 2020. Picture taken August 7, 2020. The Russian Direct Investment Fund (RDIF)/Andrey Rudakov/Handout via REUTERS