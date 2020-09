Ryanair dará permisos no remunerados a su personal de Reino Unido si no hay ayudas del Estado

FOTO DE ARCHVO: El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, durante la Cumbre Europea de la Aviación celebrada en Bruselas, Bélgica, el 3 de marzo de 2020. REUTERS/Johanna Geron

DUBLÍN, 24 sep (Reuters) - Ryanair dará permisos no remunerados a su personal no esencial de Reino Unido si el Gobierno británico no ofrece un programa de despidos temporales “adecuado”, dijo el jueves el consejero delegado de la aerolínea de bajo coste irlandesa, Michael O’Leary, en un momento en que el país se prepara para reformar sus programas de ayuda al trabajo por la COVID-19.

“Queremos mantener a nuestros pilotos y a nuestra tripulación de cabina empleados y remunerados y vamos a tener que contar con una enorme ayuda del Estado para ello, o de lo contrario me temo que todos van a tener que tomarse un permiso no remunerado durante el invierno”, dijo O’Leary al canal de televisión Sky News.