El Gobierno australiano no garantiza el calendario del Abierto de Australia y la Copa ATP

MELBOURNE, 18 nov (Reuters) - El Gobierno del estado de Victoria en Australia confía en que el Abierto de Australia siga adelante, pero no ofreció garantías el miércoles de que se permitirá a los jugadores llegar a tiempo para la apertura de la temporada de la Copa ATP y otros eventos en enero.

FILE PHOTO: Aug 8, 2019; Montreal, Quebec, Canada; Close up of the net and ATP logo during the Rogers Cup tennis tournament at Stade IGA. Mandatory Credit: Eric Bolte-USA TODAY Sports/File Photo