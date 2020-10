Hasta 23 millones de personas en EEUU podrían trasladarse gracias a trabajo remoto: sondeo

Se ven calles vacías frente a la Junta de Comercio de Chicago, EEUU, 23 abril 2020. REUTERS/Shannon Stapleton

OAKLAND, EEUU, 29 oct (Reuters) - Las mayores ciudades de Estados Unidos deberían prepararse para perder a muchas familias que preferirán trabajar de forma remota desde lugares menos masificados y caros, según un sondeo de Upwork hecho público el jueves.

La encuesta mostró que entre 14 y 23 millones de personas planean hacer las maletas, muchas de ellas desde grandes ciudades estadounidenses.

La tendencia no es una sorpresa, ya que la pandemia ha hecho más peligroso desplazarse en transporte público y trabajar en oficinas atestadas. Pese a todo, el economista jefe de Upwork, Adam Ozimek, dijo que el alto número es una sorpresa.

Ozimek encargó dos sondeos más pequeños con nuevas preguntas para confirmar la tendencia. Unas 20.000 personas participaron y los resultados de los tres estudios muestran que entre el 6,9% y el 11,5% de los hogares planea mudarse por las oportunidades surgidas por el trabajo remoto.

Esta cifra supera a la de las familias que se trasladarán sin importar los cambios provocados por la pandemia.

De los que tienen previsto mudarse, el 20,6% vive actualmente en una ciudad grande, el 41,5% se trasladará a más de cuatro horas de distancia y el 13,2% se cambiará a un lugar distante entre dos y cuatro horas. Upwork ayuda a conectar negocios con trabajadores autónomos.

Compañías tecnológicas como Facebook Inc, Twitter Inc, Square, Dropbox Inc y Stripe están dando a sus empleados la opción de escoger el trabajo remoto de forma permanente, algunos con una rebaja del sueldo por abandonar ciudades caras.

Más temprano en la semana, Glassdoor, un sitio de empleo y contratación, lanzó una calculadora here mostrando cómo impacta la geografía en el salario en el largo plazo. Por ejemplo, los trabajadores que dejen San José y San Francisco podrían sufrir en promedio caídas de un 24,6% y un 21,7% en sus sueldos, respectivamente.