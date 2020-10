"No le tengan miedo al COVID": Trump dice que abandonará el hospital el lunes

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al Centro Medio Militar Nacional Walter Reed en helicóptero luego de que la Casa Blanca anunció que "trabajará desde las oficinas presidenciales en Walter Reed por los próximos días" tras dar positivo a COVID-19, en Bethesda, Maryland, Estados Unidos. 2 de octubre, 2020. REUTERS/Joshua Roberts/Archivo

WASHINGTON, 5 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que abandonará el hospital militar donde se encuentra internado a las 2230 GMT del lunes tras ser tratado por COVID-19, y agregó que se siente “realmente bien”.

“Voy a dejar el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. (2230 GMT). Me siento realmente bien. No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años”, escribió el mandatario en Twitter.