Desafiando críticas, Trump dice EEUU está aprendiendo a vivir con COVID-19

WASHINGTONReuters) - Desafiando a los críticos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que los estadounidenses estaban aprendiendo a vivir con el COVID-19, un día después de regresar a la Casa Blanca para recibir un tratamiento intensivo adicional luego de estar hospitalizado por coronavirus.

U.S. President Donald Trump pulls off his protective face mask as he poses atop the Truman Balcony of the White House after returning from being hospitalized at Walter Reed Medical Center for coronavirus disease (COVID-19) treatment, in Washington, U.S. October 5, 2020. REUTERS/Erin Scott