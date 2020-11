Un golpe a la OMS: la UE quiere potestad para declarar una emergencia sanitaria

BRUSELAS, 11 nov (Reuters) - La Comisión Europea propuso el miércoles normas que darían a la UE la autoridad para declarar una emergencia sanitaria y poner a prueba los planes nacionales para hacer frente a las pandemias, en el que podría ser un golpe a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

European Health Commissioner Stella Kyriakides speaks during a news conference at EU Commission headquarters in Brussels, Belgium November 11, 2020. REUTERS/Yves Herman/Pool