EXCLUSIVA-Europa pagará menos que EEUU por la vacuna de Pfizer, según el acuerdo inicial: fuente

BRUSELAS, 11 nov (Reuters) - La Unión Europea ha llegado a un acuerdo por el que inicialmente pagará menos que Estados Unidos por la vacuna COVID-19 de Pfizer PFE.N, dijo un alto cargo de la UE a Reuters después de que el bloque anunciase que se ha asegurado un acuerdo por hasta 300 millones de dosis.

FILE PHOTO: Vials with a sticker reading, "COVID-19 / Coronavirus vaccine / Injection only" and a medical syringe are seen in front of a displayed Pfizer logo in this illustration taken October 31, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration