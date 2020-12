Aumenta presión sobre regulador de la UE para que apruebe vacuna de Pfizer contra COVID-19

BRUSELAS, 14 dic (Reuters) - El regulador europeo de los medicamentos está bajo una presión cada vez mayor para que apruebe rápidamente la vacuna COVID-19 desarrollada por el gigante estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, dijeron funcionarios, en momentos en que comienzan las vacunaciones en Reino Unido y Estados Unidos.

FILE PHOTO: A vial of the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine is seen ahead of being administered at the Royal Victoria Hospital, on the first day of the largest immunization program in the British history, in Belfast, Northern Ireland December 8, 2020. Liam McBurney/Pool via REUTERS/File Photo