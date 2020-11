Jefa de Competencia de la UE en cuarentena tras contacto con COVID-19

FOTO DE ARCHIVO: La Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, en una conferencia de prensa en la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 10 de noviembre, 2020. Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

BRUSELAS, 15 nov (Reuters) - La comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, dijo el domingo que se pondría en cuarentena la semana que viene y trabajaría desde casa después de que uno de sus compañeros de trabajo diera positivo en la prueba de COVID-19.

“He sido informada de que un compañero de trabajo ha dado positivo en el test de coronavirus.” Vestager dijo en Twitter. “Por suerte, no tiene síntomas y le deseo todo lo mejor. Me he hecho las pruebas, ahora estoy en cuarentena y trabajaré desde casa la semana que viene.”