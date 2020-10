Mayoría de personas se pondría vacuna COVID-19 si la ofrece Estado o empresa: sondeo

LONDRES, 20 oct (Reuters) - La mayoría de las personas se pondría una vacuna COVID-19 si su gobierno o empresa lo recomendara, según resultados de un sondeo mundial divulgados el martes, en medio de la preocupación por la desconfianza pública en las vacunas que se están desarrollando a gran velocidad para terminar con la pandemia.

FILE PHOTO: A volunteer receives an injection from a medical worker during the country's first human clinical trial for a potential vaccine against the novel coronavirus, at Baragwanath Hospital in Soweto, South Africa, June 24, 2020. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo