EXCLUSIVA-Ensayo de Moderna no incluye suficientes voluntarios de minorías étnicas: fuentes

CHICAGO, 6 oct (Reuters) - Los contratistas privados a los que recurrió Moderna para reclutar voluntarios para el ensayo de su potencial vacuna de COVID-19 no lograron captar a suficientes participantes negros, latinos y nativos americanos para determinar su eficacia en esos grupos étnicos, dijeron a Reuters empleados de la farmacéutica e investigadores que están tomando parte en el proceso.

FILE PHOTO: A sign marks the headquarters of Moderna Therapeutics, which is developing a vaccine against the coronavirus disease (COVID-19), in Cambridge, Massachusetts, U.S., May 18, 2020. REUTERS/Brian Snyder/File Photo