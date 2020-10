ENFOQUE-Aseguradoras de ensayos no se inmutan pese a la carrera de las vacunas del virus

LONDRES/FRÁNCFORT, 12 oct (Reuters) - El mundo está corriendo hacia una vacuna en un tiempo récord, lo que hace temer por la seguridad de las eventuales inoculaciones, hasta el punto de que nueve de los principales desarrolladores se han sentido obligados a comprometerse formalmente a respetar las normas científicas y el rigor de las pruebas.

FILE PHOTO: A nurse prepares Russia's "Sputnik-V" vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) for inoculation in a post-registration trials stage at a clinic in Moscow, Russia September 17, 2020. REUTERS/Tatyana Makeyeva