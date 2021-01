DATOS-Intervalos en la dosificación de las vacunas: qué están haciendo los países

Un trabajador médico extrae la vacuna Covid-19 de Pfizer-BioNTech de un vial en el hospital Max Fourastier de Nanterre, mientras continúa la propagación de la enfermedad coronavirus (COVID-19) en Francia. 5 de enero de 2021. REUTERS/Benoit Tessier

ZÜRICH, Suiza, 5 ene (Reuters) - A medida que el mundo se apresura para contener las crecientes infecciones de COVID-19 generadas por nuevas variantes del coronavirus, algunos países buscan compensar los bajos suministros de vacunas con patrones de dosificación o volúmenes que se desvían de cómo se probaron las inyecciones en los ensayos clínicos. Hay diferencias sobre los méritos de las estrategias de dosificación alternativas y algunos argumentan que la urgencia de la pandemia requiere flexibilidad, mientras que otros se oponen a abandonar los enfoques basados en datos en aras de la conveniencia. A continuación una lista de lo que están haciendo los países: ESTADOS UNIDOS * La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos ha dicho que alterar las dosis autorizadas o los programas de las vacunas para el COVID-19 es prematuro y que no está respaldado por la ciencia, aunque reconoce que tales preguntas pueden ser “razonables” de considerar. Pide 21 días entre las dosis de Pfizer y BioNTech, y 28 días para la vacuna de Moderna. GRAN BRETAÑA En Gran Bretaña, los reguladores han dicho que las inyecciones pueden administrarse con hasta 12 semanas de diferencia para las vacunas con la aprobación de emergencia de AstraZeneca y su socia la Universidad de Oxford, así como la de Pfizer/BioNTech. Durante los ensayos de la inyección de Oxford/AstraZeneca, el intervalo de dosificación medio varió entre los países, con 10 semanas en los ensayos británicos y seis semanas en Brasil. Pero Pfizer dice que su inyección solo se ha evaluado adecuadamente con un intervalo de 21 días entre dosis y no hay datos que demuestren que la protección se mantiene más allá de los 21 días posteriores a la primera dosis. Gran Bretaña también ha dicho que permitirá que las personas reciban inyecciones de diferentes vacunas para el COVID-19 en raras ocasiones, a pesar de reconocer que “no hay evidencia sobre la equivalencia de las vacunas COVID-19”. UNIÓN EUROPEA * La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha dicho que debe haber un intervalo máximo de 42 días entre la primera y la segunda inyección de la vacuna Pfizer-BioNTech que ha aprobado, según un estudio en el que las inyecciones se administraron con un intervalo de 19 a 42 días. ALEMANIA Alemania está considerando la posibilidad de permitir una demora, buscando la orientación de una comisión de vacunación independiente sobre si promover una segunda inyección más allá del límite máximo actual de 42 días en medio de la frustración y las críticas dentro del país por lo que algunos ven como un despliegue lento. ESPAÑA * La autoridad central de salud continuará recomendando administrar dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en el período indicado por sus fabricantes, dijo el ministro de Salud, Salvador Illa. SUIZA * Suiza, que como país no perteneciente a la UE tiene su propio regulador de medicamentos llamado swissmedic que aprobó la inyección de Pfizer/BioNTech, no planea en este momento desviarse de la etiqueta de las vacunas para estirar las dosis, dijo el Ministerio de Salud. INDIA * Los reguladores que aprobaron la vacuna Oxford/ AstraZeneca, que será fabricada en el país por el Serum Institute of India, han recomendado que se administre con un intervalo de ocho a 10 semanas.