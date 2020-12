Anvisa publica certificação de boas práticas para vacina da Astrazeneca/Oxford

(Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a Certificação de Boas Práticas de Fabricação após informações complementares enviadas pela empresa WuXi Biologics Co., responsável pela fabricação do insumo farmacêutico da vacina desenvolvida pela AstraZeneca contra o coronavírus em parceria com a Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A decisão da equipe técnica foi tomada após inspeção realizada de 7 a 11 de dezembro, de acordo com nota do governo, antecipando assim em cerca de 10 dias a previsão inicial de publicação da decisão sobre a certificação.

A Certificação de Boas Práticas de Fabricação tem validade de dois anos.

“A etapa finalizada é um dos pré-requisitos para a continuidade do processo de registro, como dos esforços contínuos da agência para a disponibilização de vacinas para a população com qualidade, segurança e eficácia, no menor tempo possível”, disse a nota.