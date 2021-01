Anvisa diz que até o momento não houve pedido pelo Butantan de uso emergencial para CoronaVac

Chegada de doses da CoronaVac no aeroporto internacional de Guarulhos 30/12/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou nesta quinta-feira que não houve até o momento a apresentação de um pedido pelo Instituto Butantan para uso emergencial da CoronaVac no combate ao coronavírus.

Em nota, a agência informou ter havido nesta manhã uma reunião com o Instituto Butantan em que foram apresentadas informações gerais sobre os estudos de eficácia da vacina. O Butantan informou que a eficácia é de 78% para casos leves e chega a 100% nas formas graves da doença.

“A reunião de pré submissão é uma estratégia que segue a prática de outras autoridades regulatórias do mundo. Esta reunião é feita antes do envio de pedido formal de qualquer laboratório para dar conhecimento prévio do projeto de vacina e otimizar os direcionamentos técnicos e legais”, disse.

Uma nova reunião deve ser realizada entre as partes, informou a agência.