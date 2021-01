Anvisa diz que recebeu dados da Fiocruz sobre vacina da AstraZeneca a ser importada da Índia

Logo da AstraZeneca 09/09/2020 REUTERS/Dado Ruvic/Foto ilustrativa

BRASÍLIA (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta segunda-feira ter recebido dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) sobre a vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca contra Covid-19 a ser importada do fabricante Serum Institute of India.

Em nota divulgada pelo órgão após reunião técnica com representantes da Fiocruz, a agência disse que precisa avaliar a comparabilidade entre a vacina produzida no Reino Unido, que está sendo testada no Brasil, e a vacina fabricada na Índia.

A Anvisa também destacou que até o momento não houve pedido de uso emergencial da vacina da AstraZeneca, que é o principal imunizante contra o coronavírus nas tratativas do governo brasileiro.

O órgão regulador informou ter aprovado no dia 31 de dezembro a importação de 2 milhões de doses contra Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em fabricação pela empresa indiana.

Para a distribuição e uso na população brasileira, restam a solicitação e a aprovação da autorização para uso emergencial desta vacina, segundo a Anvisa.

“Para a autorização, a agência precisa avaliar os estudos de comparabilidade entre a vacina do estudo clínico, que é fabricada no Reino Unido, com a vacina fabricada na Índia, bem como os dados de qualidade e condições de boas práticas de fabricação e controle. Ou seja, é necessário entender se o produto do fabricante indiano é semelhante ao fabricado no Reino Unido e que teve os dados clínicos aprovados”, informou.