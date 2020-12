Anvisa estuda uso emergencial de vacina contra Covid-19 sem necessidade de registro, diz fonte

10/04/2020 REUTERS/Dado Ruvic/Foto ilustrativa

BRASÍLIA (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estuda autorizar o uso emergencial de uma vacina contra a Covid-19 sem necessidade de registro, disse nesta quarta-feira uma fonte com conhecimento direto do assunto.

A possibilidade foi revelada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela Reuters com uma fonte.

A medida em estudo, segundo o jornal, permitiria que uma vacina fosse aplicada em grupos específicos de pessoas enquanto os laboratórios seguem normalmente com suas pesquisas em busca de aprovação regulatória no Brasil.

No momento, no Brasil existem quatro vacinas nessa fase final de testagem, desenvolvidas pelas seguintes empresas: AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford; Pfizer, em parceria com a BioNTech; Johnson & Johnson, por meio da subsidiária Janssen, e a CoronaVac, do laboratório Sinovac.

Procurada, a Anvisa não tinha uma posição de imediato sobre a questão.