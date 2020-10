Áustria se prepara para novas medidas contra coronavírus com infecções diárias acima de 5 mil

ZURIQUE (Reuters) - O número diário de novos casos de coronavírus na Áustria alcançou 5.349 de acordo com dados do governo divulgados neste sábado, no momento em que se prepara para anunciar novas medidas com o objetivo de conter a disseminação do vírus.

O chanceler Sebastian Kurz afirmou que um segundo lockdwon economicamente prejudicial será o último recurso, mas a mídia do país informou que novas medidas estão sendo avaliadas.

Os casos diários atingiram um recorde de 5.627 na sexta-feira.