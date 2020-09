Brasil chega a 4,238 milhões de casos de Covid-19; total de óbitos atinge 129.522

Membros da equipe médica, utilizando roupas de proteção e máscaras faciais, fazem um raio-X de pulmão em um paciente com doença coronavírus (COVID-19) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de campanha criado para tratar pacientes que sofrem de doença (COVID-19) em Guarulhos, São Paulo. 12/05/2020. REUTERS/Amanda Perobelli.

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 40.557 novos casos confirmados de Covid-19, o que eleva o total de infecções no país a 4.238.446, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O Brasil é o terceiro em número de casos no mundo, tendo sido superado na segunda-feira pela Índia. Os EUA é o país com mais infecções.

Nesta quinta, o Brasil também notificou 983 novos óbitos, atingindo um total de 129.522.