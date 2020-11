Merkel diz estar muito preocupada com pandemia em Berlim

Chanceler alemã, Angela Merkel, durante entrevista coletiva sobre a Covid-19 em Berlim 16/11/2020 Odd Andersen/Pool via REUTERS

BERLIM (Reuters) - A situação do coronavírus na Alemanha ainda é muito séria, embora o número de infecções não esteja subindo tão rápido, disse a chanceler, Angela Merkel, nesta terça-feira depois que líderes federais e estaduais adiaram para 25 de novembro uma decisão sobre novas medidas de lockdown.

Merkel disse que teria preferido combinar regras mais rígidas em uma reunião com os líderes na segunda-feira, acrescentando que está muito preocupada com a disseminação descontrolada do coronavírus em alguns lugares, incluindo a capital Berlim.

“Os números de infecções não estão mais crescendo exponencialmente, mas ainda estão altos demais. Então temos que diminuir os contatos, diminuir os contatos, diminuir os contatos”, disse Merkel em um evento empresarial organizado pelo diário Sueddeutsche Zeitung.

O número de casos confirmados de coronavírus subiu 14.419 em um dia, mostraram dados do Instituto de Doenças Infecciosas Robert Koch (RKI) nesta terça-feira, e a quantidade de mortes aumentou em 267. O aumento do número de casos foi menor do que os 15.332 relatados na semana passada, mas os óbitos dispararam em relação aos 154 de então.

Merkel observou que cerca de 30% a 40% da população alemã está vulnerável, incluindo os idosos e aqueles com problemas de saúde preexistentes.

“Colocar a pandemia sob controle é a melhor solução para a economia, também”, disse.