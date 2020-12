AstraZeneca testará vacina contra Covid-19 junto com imunizante russo até final do ano

Frascos rotulados como de vacina contra Covid-19 em frente ao logo da AstraZeneca em foto de ilustração 31/10/2020 REUTERS/Dado Ruvic

MOSCOU (Reuters) - A farmacêutica britânica AstraZeneca vai iniciar ensaios clínicos combinando sua vacina contra a Covid-19 com o imunizante russo Sputnik V até o final do ano, disse o chefe do fundo soberano russo nesta sexta-feira.

Kirill Dmitriev disse em comunicado que a Rússia está determinada a iniciar a produção de uma nova vacina combinada com a AstraZeneca uma vez que ela tiver sua eficácia comprovada.

A AstraZeneca anunciou mais cedo que vai investigar a combinação de sua própria vacina com a Sputnik V, uma medida que cientistas russos acreditam que pode impulsionar significativamente sua eficácia.

Dmitriev disse que a cooperação de cientistas de países diferentes será decisiva para derrotar a pandemia.