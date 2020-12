Regulador britânico avaliará melhor dosagem para vacina Oxford/AstraZeneca contra Covid

Frascos rotulados como de vacina para Covid-19 em frente a logo da AstraZeneca em foto de ilustração 31/10/2020 REUTERS/Dado Ruvic

LONDRES (Reuters) - O regulador médico do Reino Unido vai examinar todos os dados dos testes com a vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford com a AstraZeneca, incluindo qual regime de dosagem é mais adequado para uso, disse a presidente-executiva do órgão regulador nesta quarta-feira.

“Nossa análise regulatória é totalmente abrangente. Vamos olhar para todos os dados disponíveis”, disse Jane Raine, presidente-executiva da Agência Regulatória de Medicamentos e Saúde (MHRA), a parlamentares, depois que um estudo mostrou que a vacina teve eficácia de 62% em voluntários de testes que receberam duas doses completas, mas de 90% para um sub-grupo menor que recebeu meia dose, depois uma dose integral.

“Claramente temos grande interesse nas possíveis razões para as diferentes dosagens terem uma eficácia diferente”, disse ela.

“A posição é que vamos olhar para cada pedaço de evidência... parte disso será examinar com grande rigor as bases para o regime apropriado de doses.”

(Reportagem de Alistair Smout)