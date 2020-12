Biden recebe vacina do coronavírus ao vivo na TV para incentivar imunização

Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, recebe dose de vacina contra Covid-19 em hospital de Newark 21/12/2020 REUTERS/Leah Millis

NEWARK, Delaware (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 ao vivo na televisão, nesta segunda-feira, em uma iniciativa para aumentar a confiança da população no imunizante antes de sua distribuição em massa no ano que vem no país mais afetado pela pandemia.

Biden disse que tornaria a luta contra o coronavírus, que já matou mais de 315 mil norte-americanos e infectou mais de 17,5 milhões, sua principal prioridade após tomar posse no dia 20 de janeiro. Aos 78 anos, ele está no grupo de risco para a doença respiratória altamente contagiosa.

O democrata Biden irá assumir os desafios logísticos de distribuir a vacina para centenas de milhões de norte-americanos, assim como a tarefa de persuadir as pessoas que estão hesitantes em tomar o imunizante preocupadas com a possibilidade de que seu desenvolvimento tenha sido acelerado por motivações políticas.

Com sua camisa preta de manga longa arregaçada, Biden recebeu a injeção de Tabe Mase, enfermeira do Hospital Christiana, em Newark, no Estado do Delaware, diante de jornalistas. As imagens foram transmitidas ao vivo pela televisão.

Após receber a primeira dose da vacina desenvolvida pela Pfizer, Biden elogiou os profissionais de aúde, chamando-os de “heróis”.

“Estou fazendo isso para demonstrar que as pessoas deveriam estar preparadas para, quando estiver disponível, tomarem a vacina. Não há nada para se preocupar”, disse Biden, que tomará a segunda dose dentro de alguns dias. Sua esposa, Jill Biden, que tomou a injeção mais cedo, ficou ao seu lado.

Mas Biden também notou que a vacina demoraria para chegar para todos, e que as pessoas deveriam escutar os especialistas sanitários e não viajar nos próximos dias para as festas de final de ano, se possível.