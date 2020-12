Brasil registra 26.363 novos casos de Covid-19 e mais 313 mortes

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou neste domingo 26.363 novos casos de coronavírus, o que leva o total de infecções confirmadas no país a 6.603.540, informou o Ministério da Saúde.

Foram notificadas ainda 313 novas mortes em decorrência da Covid-19, com o total de óbitos causados pela doença alcançando 176.941.

Os números aos domingos e segundas-feiras costumam ser inferiores aos demais dias pela redução nas notificações pelos Estados, já que há um represamento no processamento dos testes no final de semana.

Na semana passada, os registros ficaram acima dos 40 mil novos casos todos os dias, com exceção do domingo e da segunda. O número diário de mortes, enquanto isso, girou em torno de 700 no período --novamente, com exceção de domingo e segunda.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.