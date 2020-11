Brasil registra 921 novas mortes por Covid-19 no sábado

(Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 921 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 165.658, informou Ministério da Saúde.

Também foram notificados 38.307 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.848.959.

No site do ministério com as informações sobre a doença no país, uma observação informa que “existem problemas nas informações históricas, estamos trabalhando na correção”.

Na sexta-feira, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, disse que a pasta encontrou indícios de que foi alvo de uma tentativa de ataques cibernéticos, o que a levou bloquear o acesso às suas redes para garantir a segurança dos dados.

Segundo Franco, a previsão era de retorno à normalidade na próxima segunda-feira.

Apesar dos atrasos, o Brasil segue como o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.