Brasil registra 230 novas mortes por Covid-19 e total vai a 153.905

(Reuters) - O Brasil registrou neste domingo 230 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que elevou o total de mortes pela doença no país a 153.905, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Trabalhador da saúde realiza teste PCR no aluno Kaique Gabriel da Silva na Escola Estadual do Reverendo Almir Pereira Bahia em Taboão da Serra, nos arredores de São Paulo, 15 de outubro de 2020. REUTERS/Amanda Perobelli

O Ministério informou, contudo, que houve um problema na atualização dos dados do sistema e-SUS de notificação para os Estados de Rondônia, Pernambuco, Paraíba e Goiás.

“O Datasus está trabalhando para resolver o problema. Os dados estão preservados, e serão atualizados no boletim de amanhã”, informou a pasta.

Foram notificados 10.982 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.235.344.

Os números de domingos e segundas-feiras têm sido mais baixos que outros dias da semana devido ao represamento de registros nos fins de semana.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Estado mais afetado pela Covid-19, São Paulo chegou às marcas de 1.063.602 casos e 38.020 mortes.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o segundo Estado com maior número de óbitos causados pela Covid-19 é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 19.765 mortes, com 290.878 casos.

Na contagem de infecções confirmadas, porém, o Rio fica abaixo de Minas Gerais e Bahia--Minas registrou 335.683 infecções e 8.446 óbitos, enquanto o Estado nordestino soma 335.351 casos e 7.316 mortes.

Além desses, Ceará, Pará, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal já notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19.

O Brasil possui 4.650.030 pessoas recuperadas da doença e 431.409 pacientes em acompanhamento, ainda segundo o ministério.