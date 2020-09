Brasil registra mais 335 mortes por Covid-19 e total de vítimas atinge 141.741

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou neste domingo 335 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 141.741, segundo dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 14.318 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, o que levou o total de infecções confirmadas no país a 4.732.309.

Aos domingos e segundas-feiras, os números de casos e mortes registrados têm sido menores devido ao represamento de dados nos fins de semana.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo chegou a 972.237 infecções e 35.108 óbitos, liderando a contagem no país em ambos os quesitos.

De acordo com o Ministério da Saúde, o segundo Estado com maior número de óbitos causados pela Covid-19 no Brasil é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 18.278 casos fatais e 261.860 pessoas com a doença.

Em número de casos acumulados, o Rio fica em quarto, enquanto São Paulo é seguido por Bahia (306.036) e Minas Gerais (288.619).

Segundo o ministério, o Brasil tem 4.060.088 registros de pacientes recuperados da doença e 530.480 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,0%.