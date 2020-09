Brasil chega a 4,123 milhões de casos de Covid-19; total de óbitos atinge 126.203

(Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 30.168 novos casos confirmados de Covid-19, o que eleva o total de infecções no país a 4.123.000, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 682 novos óbitos, atingindo um total de 126.203.

Estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 853.085 casos e 31.313 mortes, segundo os dados divulgados pelo ministério.

A Bahia aparece a seguir por número de casos, com 270.177 infecções, tendo 5.627 mortes registradas. O Rio de Janeiro, com 16.526 mortes, é o terceiro em casos, com 232.747 casos.

Minas Gerais, Ceará e Pará completam o grupo dos Estados brasileiros com mais de 200 mil casos de Covid-19 confirmados.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 3.296.702 pacientes recuperados da doença e 700.095 pessoas em acompanhamento.

A taxa de letalidade é de 3,1%.