Capacitação perdida devido a fechamento de escolas na pandemia afetará gerações, diz OCDE

Crianças de máscara em comunidade ribeirinha Menino de Deus, em Portel, no Pará 13/06/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

PARIS (Reuters) - A interrupção do ensino decorrente da epidemia de Covid-19 causará uma perda de capacitação que pode resultar em uma queda de 1,5% do PIB global pelo resto do século, estimou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Para os Estados Unidos, isto representará uma perda econômica de 15,3 trilhões de dólares, disse a OCDE em um relatório publicado nesta terça-feira, e a conta sairá ainda mais cara se a suspensão das aulas se estender ao próximo ano letivo.

“A perda de ensino levará a uma perda de capacitação, e a capacitação que as pessoas têm se relaciona com sua produtividade”, disse o relatório, explicando a previsão de queda no Produto Interno Bruto (PIB) global.

Governos de todo o mundo fecharam escolas para conter a disseminação da Covid-19, na maioria dos casos durante cerca de 10 semanas, ou um terço de um ano letivo.

Um dos impactos foi ampliar as defasagens de oportunidades de aprendizado entre pobres e ricos, uma vez que crianças com acesso a internet, computadores e famílias que as amparam se saíram melhor.

“Estudantes de meios privilegiados... passaram ao largo das portas de escolas fechadas e encontraram oportunidades alternativas de aprendizado. Aqueles de meios carentes muitas vezes ficaram isolados quando suas escolas fecharam”, disse o relatório.

Mesmo agora que as escolas de muitos países estão reabrindo, a educação continua enfrentando muitos desafios, de acordo com o texto da OCDE, já que estas precisam descobrir como voltar a funcionar sem causar um novo pico de infecções.

Como as economias estão se contraindo, existe o risco de os orçamentos para o ensino encolherem, alertou o relatório, e as universidades terão que se reinventar para continuarem atraentes para os estudantes mesmo quando não puderem mais oferecer a experiência tradicional da frequentação de um campus.