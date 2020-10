Cientistas identificam nova cepa de coronavírus que começou na Espanha e se alastrou pela Europa

Ilustração do coronavírus em Oldham, no Rei 03/08/2020 REUTERS/Phil Noble

FRANKFURT (Reuters) - Uma nova cepa do coronavírus que apareceu na Espanha em junho se espalhou por toda Europa e agora é responsável por grande parte das infecções em diversos países, afirmaram pesquisadores nesta quinta-feira, destacando o papel das viagens na pandemia e a necessidade de se rastrear eventuais mutações.

A variação, que não seria mais perigosa, foi primeiramente identificada em trabalhadores rurais nas regiões de Aragão e da Catalunha, no leste da Espanha.

Nos últimos dois meses, a nova cepa representou cerca de 90% das novas infecções na Espanha, de acordo com o artigo, de autoria de sete pesquisadores e apoiado por instituições públicas de ciências da Suíça e da Espanha.

O estudo foi publicado em um servidor pré-impressão e ainda não foi revisado por pares para publicação em uma revista científica.

A cepa do vírus atravessou as fronteiras europeias e representou entre 40% e 70% das novas infecções na Suíça, Irlanda e no Reino Unido em setembro, concluíram os cientistas.

Os pesquisadores dizem que a mutação característica da cepa não lhe garante nenhuma vantagem aparente e seu sucesso pode estar atrelado ao fato de que as pessoas que estavam contaminadas com ela se deslocaram e continuaram convivendo socialmente.